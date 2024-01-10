В Челябинской области изменили критерий нуждаемости семей, которым положена выплата при рождении второго ребенка. С 2024 года выплата составит 31 128 рублей на одного члена семьи. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинской области семьи имеют право на ежемесячную выплату по рождению либо усыновлению второго ребенка. Однако критерий нуждаемости не позволяет воспользоваться предложенной поддержкой в полном объеме. Ведь среднедушевой доход семьи с учетом других пособий был выше установленного.

«По предложению губернатора Челябинской области Алексея Текслера критерий нуждаемости был увеличен до двукратной величины прожиточного минимума. С 2024 года критерий нуждаемости семьи составит 31 128 рублей на одного члена семьи. А значит, воспользоваться региональной поддержкой сможет большее количество мам и пап», — отметила Ирина Гехт.
Кроме того, размер выплаты также вырос. Теперь порог поднят до 11 029 рублей ежемесячно. В прошлом году выплаты получили 6 554 семьи.