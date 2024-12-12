По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера будет увеличена региональная выплата приемным семьям на приобретение автомобиля. Сумма вырастет с 1,05 до 1,5 миллиона рублей. Законопроект, разработанный министерством социальных отношений, поддержал комитет Законодательного собрания по социальной политике, сообщает пресс-служба ведомства.
Единовременная выплата многодетным приемным семьям на покупку машины появилась в 2021 году по решению Алексея Текслера. Регион компенсирует 70% от стоимости автомобиля. Максимальный размер теперь увеличат, окончательное решение примут депутаты Заксобрания на ближайшем заседании. Поддержку оказывают семьям, воспитывающим не менее пяти приемных детей. Помощь получили уже 40 многодетных южноуральцев.