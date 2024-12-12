В Челябинской области увеличат выплату приемным семьям на покупку машины

Комитет Заксобрания поддержал инициативу губернатора

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера будет увеличена региональная выплата приемным семьям на приобретение автомобиля. Сумма вырастет с 1,05 до 1,5 миллиона рублей. Законопроект, разработанный министерством социальных отношений, поддержал комитет Законодательного собрания по социальной политике, сообщает пресс-служба ведомства.

Единовременная выплата многодетным приемным семьям на покупку машины появилась в 2021 году по решению Алексея Текслера. Регион компенсирует 70% от стоимости автомобиля. Максимальный размер теперь увеличат, окончательное решение примут депутаты Заксобрания на ближайшем заседании. Поддержку оказывают семьям, воспитывающим не менее пяти приемных детей. Помощь получили уже 40 многодетных южноуральцев.