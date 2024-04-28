В Челябинской области увеличат плотность нарядов ДПС на майские праздники

Инспекторы будут выявлять и пресекать грубые нарушения

В майские праздники сотрудники ГИБДД будут усиленно следить за порядком на дорогах. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, таких, как вождение в нетрезвом виде или без прав, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения, а также прибегают к форме „агрессивного вождения“: превышают скорость, совершают опасные маневры, обгоны, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным ДТП»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ДПС будут готовы оказать необходимую помощь южноуральцам и гостям региона.