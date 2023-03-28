В Челябинской области увеличат мощности хранения государственного зерна

Минсельхоз объявил о начале конкурса по отбору хранителей злаков

Два южноуральских предприятия агропромышленного комплекса приняли участие в конкурсе по отбору хранителей запасов федерального зернового интервенционного фонда. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на данный момент в нем приняли участие ЗАО «Субутак» и АО КХП «Злак». Если они смогут пройти отбор, то в нашем регионе мощности хранения государственных запасов зерна увеличатся до 245 тысяч тонн (сейчас 230 тысяч тонн).

Сейчас южноуральскими хранителями таких злаковых культур являются элеваторы Троицка, Магнитогорска и Агаповского района. В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году Субутакский элеватор реализовал государству на торгах порядка 20 тысяч тонн зерна. В ведомстве призывают другие предприятия АПК активнее участвовать в закупочных торгах. Глава челябинского Минсельхоза Алексей Кобылин подчеркнул, что это реальный шанс провести продажи по хорошей цене.

«Я призываю всех сельхозтоваропроизводителей уже сейчас пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке, чтобы быть готовыми к началу торгов. В настоящее время на национальной товарной бирже зарегистрировано только 21 предприятие и фермерское хозяйство нашей области», — отметил министр.

По его словам, переходящих остатков зерна в России много и конкуренция на торгах будет существенной, поэтому производителям лучше быть активнее в этом плане. Документацию для участия в закупочных интервенциях помогут бесплатно оформить в центре «Мой бизнес». В этом году государство закупит в свои фонды до 5 млн тонн зерна, но уже обсуждается повышение этой планки в два раза — до 10 млн тонн.

До 1 июля мягкую пшеницу в зависимости от ее класса закупят минимум от 15,07 тысячи рублей за тонну до 15,84 тысячи рублей. После этой даты минимальная цена подрастет до 16,83 тысячи рублей и 17,82 тысячи рублей за тонну. Речь идет о пшенице четвертого и третьего классов соответственно.