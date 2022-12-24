В Челябинской области увеличат количество мест для запуска фейерверка

Вопрос планируют решить в кратчайшие сроки

В Челябинской области в ближайшее время рассмотрят вопрос увеличения количества специальных площадок для запуска фейерверка. Соответствующее поручение дал начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков на совещании с полицейскими, представителями областной власти и челябинской епархии, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Михаил Скоков обратил внимание собравшихся на то, что выделенных для запуска территорий недостаточно, а до большинства их них южноуральцам неудобно добираться, поэтому фейерверки они запускают во дворах жилых домов, рискуя своей жизнью и подвергая опасности других.

«Необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос и в несколько раз увеличить количество таких мест для южноуральцев. Следует создать комфортные условия для граждан и одновременно предусмотреть максимальные меры безопасности. Вместе с представителями муниципалитетов необходимо определить дополнительные площадки, обеспечить их охрану и предусмотреть дежурство не только сотрудников полиции, но и инструкторов по безопасности, проинформировав местных жителей о появившихся новых местах»,— поручил начальник регионального ГУ МВД России.

Также участники совещания обсудили вопросы готовности к обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения в регионе новогодних и рождественских мероприятий, которых в этом году будет более тысячи.

В прошлом году к запуску фейерверка в Челябинске подготовили 158 площадок. В этом году мэрия еще не публиковала список отведенных для запуска салюта мест.

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