В Челябинской области увеличат количество круглогодичных детских лагерей

И отремонтируют ДОЛ имени Баймурзина в Кунашакском районе

Количество детских загородных лагерей, которые работают круглый год, будет увеличиваться на два-три ежегодно. Об этом во время прямого эфира с жителями региона рассказал губернатор Алексей Текслер. Такое решение было озвучено в ответ на обращение жительницы Кунашакского района, рассказавшей о проблемах местного лагеря имени Баймурзина.

Губернатор отметил, что регион инвестирует значительные средства в развитие загородных лагерей.

«Мы активно участвуем в федеральной программе строительства новых корпусов. И планируем увеличивать количество лагерей, которые могут работать в круглогодичном режиме, на два-три ежегодно», — подчеркнул Текслер.

По словам губернатора, каждый год в загородных лагерях отдыхают более 80 тысяч детей. Особое внимание уделяется льготным категориям, включая детей участников СВО и детей-инвалидов, которые получают путевки бесплатно. Круглогодичные лагеря принимают мероприятия «Движения первых», а в начале спецоперации здесь учились и отдыхали дети из прифронтовой Ясиноватой.

Также Алексей Текслер дал поручения рассмотреть возможность проведения капитального ремонта и газификации лагеря имени Баймурзина, а также благоустройства ведущей к нему дороги.