В Челябинской области утверждены новые условия для выплаты 2,4 млн по контракту с Минобороны

Расширена категория получателей выплаты

В Челябинской области принят ряд законов о продлении сроков предоставления мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания южноуральского парламента 18 декабря.

Так, продлевается срок заключения контракта с Минобороны РФ, Росгвардией и поступления в добровольческие формирования для получения единовременных выплат до 31 декабря 2026 года.

Также сохраняется право на получение единовременной выплаты для детей (до 18 лет) граждан, поступивших в добровольческие формирования до 31 декабря 2026 года.

Утверждены и новые условия для выплаты 2,4 миллиона рублей. Категория получателей расширена, включены граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года.

Кроме того, продлено действие закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования». Речь идет о единовременной социальной выплате на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.