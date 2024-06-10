В Челябинской области утверждены новые проекты с применением бережливых технологий

Они будут реализованы в рамках проекта «Эффективный регион»

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин утвердил 28 новых проектов, реализуемых с применением бережливых технологий. Заседание прошло в рамках реализации проекта «Эффективный регион».



Региональный Минздрав заявил проект по оптимизации процессов проведения медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям, а также получения услуги по медицинской реабилитации пациентов. Министерство социальных отношений предложило проект по улучшению в муниципальных управлениях социальной защиты населения процесса формирования личных дел получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Министерство экологии представило важный проект по оптимизации процесса предоставления сведений о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий регионального значения на участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Напомним, что эта работа проводится по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках проекта «Эффективный регион». На сегодняшний день в реализацию бережливых технологий уже вовлечены все исполнительные органы и все муниципальные образования. Уже дан старт 286 проектам, из которых 247 успешно завершены.