В Челябинской области утвердили выплаты для еще одной категории участников СВО

Деньги положены самим бойцам и их детям

Еще одна категория участников СВО cможет получать выплаты из бюджета Челябинской области — это контрактники Федеральной службы войск национальной гвардии. Соответствующие поправки внесены сегодня, 30 ноября, депутатами Заксобрания региона в законы области.

«Граждане Российской Федерации, заключившие контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024-го для участия в специальной военной операции получат разовую выплату в размере 75 тысяч рублей, а их несовершеннолетние дети — по 20 тысяч рублей на каждого ребенка», — сообщает пресс-служба Заксобрания Челябинской области.

Также сегодня, 30 ноября, депутаты Заксобрания области освободили участников СВО от транспортного налога и разрешили брать выплату в размере 330 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка.

