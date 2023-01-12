В Челябинской области утвердили три приоритетные задачи по развитию науки до 2025 года

Для их реализации в регионе запланировали более 130 мероприятий в рамках 18 инициатив

Министерство образования и науки Челябинской области утвердило план мероприятий десятилетия науки и технологий на 2022-2025 годы. Одним из основных направлений станет привлечение новых специалистов и молодежи в сферу исследований и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.



В планировании будущих мероприятий участвовали 11 вузов из Челябинской области. Выделены три главные задачи:

привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны; повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.

Помогать в реализации намеченных планов будут Челябинская городская дума и центры дополнительного образования школьников и студентов.

«Реализация плана десятилетия науки и технологий позволит выявить и поддержать популяризаторов науки и усилить роль ученых в решении стратегических задач развития нашего региона», — отметил заместитель Министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Напомним, 2022-2031 годы президент России Владимир Путин объявил десятилетием науки и технологий. За этот срок Минобрнауки РФ совместно с вузами реализует комплекс инициатив, проектов и мероприятий, чтобы ускорить развитие страны в сфере научных исследований.