В Челябинской области утвердили премию для врачей-хирургов, оказывающих помощь бойцам СВО

Премия носит имя легендарного хирурга, спасавшего людей в концлагере

В Челябинской области учредили премию имени выдающегося хирурга Георгия Синякова для поощрения хирургов и медиков, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, принимающим участие в СВО. Размер премии составляет 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премию будут присуждать медикам федеральных государственных больниц, расположенных на территории Челябинской области. Выплачивать по 50 тысяч рублей будут пяти лауреатам. Выдвигать кандидатов, соответствующих требованиям, поручено руководителям медучреждений.

Среди условий, помимо оказания хирургической и высокотехнологичной помощи бойцам СВО, указаны также регистрация на территории Челябинской области и стаж работы в системе здравоохранения более 10 лет.

Документы на выдвижение кандидатов принимает региональный Минздрав до 25 октября 2023 года включительно. Рассматривать их и определять лауреатов будет специальная комиссия. Список лиц, удостоенных премии, утвердит губернатор Челябинской области.

Выплата будет перечислена лауреатам до 30 ноября на их счета.