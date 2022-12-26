Законодательное собрание Челябинской области утвердило порядок, по которому будет начисляться новое ежемесячное пособие. Оно будет выплачиваться с 1 января 2023 года женщинам от ранней постановки на учет по беременности до достижения детьми возраста 17 лет, сообщили в пресс-службе ЗСО. Его начнут выплачивать с 1 января 2023 года.
Новая ежемесячная выплата объединит шесть прежних мер социальной поддержки: — пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; — ежемесячную выплату на первого ребенка; — пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения; — ежемесячную выплату на третьего и последующих детей; — ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет — ежемесячные выплаты от восьми до 17 лет.
Предоставлять ежемесячное пособие будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Деньги будут выплачиваться из федерального и регионального бюджетов. Предполагается, что новую выплату будут получать 180 тыс. семей. На эти цели в консолидированном бюджете области предусмотрено свыше 14,8 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей из областных средств.
Пособие будет назначаться семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Размер пособия будет дифференцированным и составит 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году пособие составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что введение нового пособия на детей утвердило правительство РФ.