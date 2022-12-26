В Челябинской области утвердили порядок начисления единого детского пособия

Оно объединит шесть мер соцподдержки, которые были раньше

Законодательное собрание Челябинской области утвердило порядок, по которому будет начисляться новое ежемесячное пособие. Оно будет выплачиваться с 1 января 2023 года женщинам от ранней постановки на учет по беременности до достижения детьми возраста 17 лет, сообщили в пресс-службе ЗСО. Его начнут выплачивать с 1 января 2023 года.



Новая ежемесячная выплата объединит шесть прежних мер социальной поддержки: — пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; — ежемесячную выплату на первого ребенка; — пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения; — ежемесячную выплату на третьего и последующих детей; — ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет — ежемесячные выплаты от восьми до 17 лет.

Предоставлять ежемесячное пособие будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Деньги будут выплачиваться из федерального и регионального бюджетов. Предполагается, что новую выплату будут получать 180 тыс. семей. На эти цели в консолидированном бюджете области предусмотрено свыше 14,8 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей из областных средств.

Пособие будет назначаться семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Размер пособия будет дифференцированным и составит 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году пособие составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что введение нового пособия на детей утвердило правительство РФ.