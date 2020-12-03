В Челябинской области утвердили новые границы особо охраняемых природных территорий

Их площадь составляет 7,19% от общей площади региона.

Новые границы особо охраняемых природных территорий утвердили в Челябинской области. Это сделано в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Отмечается, что до 1990 года формирование границ проходило по естественным рубежам, а сами они носили описательный характер.



«Многие памятники природы были созданы еще в 60—70-х годах и до сих пор не имели границ. Естественно, это негативно отражалось на сохранении данных памятников природы. Например, было невозможно привлекать нарушителей к ответственности или ограничивать хозяйственную деятельность. Сегодня правительством региона и губернатором была исправлена эта несправедливость и были утверждены границы этих объектов. Следующей задачей станет их полное обследование и проработка мероприятий по их сохранению и восстановлению. Мы понимаем, что многие объекты являются интересными для жителей и гостей региона в рамках посещения, поэтому совместно с муниципалитетами и министерством экономического развития будем разрабатывать проекты по экологическому туризму»,— прокомментировал Виталий Безруков, заместитель министра.

Отметим, площадь особо охраняемых природных территорий Челябинской области на сегодня составляет 636,478083 тысяч гектаров, или 7,19% от площади региона. За текущий год были утверждены границы 18 памятников природы регионального значения. Это является основанием для прекращения использования земельных участков в целях, не соответствующих режиму особой охраны и использования памятников природы.

В министерстве экологии подчеркнули, что особо охраняемые природные территорий выполняют сразу несколько функций. Это участие в определении общего экологического имиджа региона, влияние на решение социальных проблем, продвижение экологического туризма и получение местным населением дополнительных доходов от предоставления услуг по рекреации.