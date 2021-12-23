В Челябинской области утвердили график выплаты пенсий в новогодние праздники

Почтовые отделения начнут работу с 4 января 2022 года

В Челябинской области утвердили график выплаты пенсий в новогодние каникулы через отделения почтовой связи УФПС Челябинской области. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

В почтовых отделениях с семидневной рабочей неделей пенсии будут выплачиваться в следующем порядке: 4 января — за 4 и 7 января, 5 января — за 5 и 7 января, 6 января — за 6, 7 и 9 января, 8 января — за 8 и 9 января, а затем по графику.

В почтовых отделениях с шестидневной рабочей неделей (в которых выходной день — воскресенье) выплата пенсий будет производиться: 4 января — за 4 и 7 января, 5 января — за 5 и 7 января, 6 января — за 6, 7 и 9 января, 8 января — за 8 и 9 января, 9 января — выходной день, а затем по графику.

В почтовых отделениях с пятидневной рабочей неделей (в которых выходные дни — воскресенье, понедельник) выплаты будут производиться: 4 января — за 4 и 7 января, 5 января — за 5 и 7 января, 6 января — за 6, 7 и 9 января, 8 января — за 8 и 10 января, 9 и 10 января — выходные дни, а затем по графику.

«В сельских почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей (в которых выходные дни — воскресенье, понедельник, среда, пятница) выплата пенсий будет производиться: 4 января — за 4 и 5 января, 5 января — выходной день, 6 января — за 6 и 7 января, 8 января — за 8, 9 и 10 января, 9 и 10 января — выходные дни, а затем по графику», — уточнили в региональном отделении ПФР.

7 января (праздник Рождества) для всех отделений почты будет нерабочим днем.

Пенсионеры Челябинской области, которые получают полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счет в банке), в январе 2022 года получат пенсии в обычные для себя даты без каких-либо переносов в связи с праздниками.

Альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска, начнут доставку январских пенсий по графику выплаты пенсий, с 4 января.

Ранее в ПФР предупредили, что пенсионеры, которые получают пенсию первого числа через отделения «Почты России», выплату за январь получат в конце декабря.

Накануне Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который предполагает ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам. Размер выплаты предлагают установить на уровне получаемой пенсии на тот момент, когда переводятся деньги.