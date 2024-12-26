В Челябинской области утвердили доплату для водителей скорых

Региональная мера поддержки начала действовать с 1 декабря 2024 года

Водители скорой помощи в Челябинской области будут получать ежемесячную доплату. Законодательную инициативу главы региона поддержал областной парламент, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Размер доплаты будет пропорционален отработанному времени и максимально может составить 7 тысяч рублей.

Напомним, надбавку планировалось ввести в 2025 году, однако по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера региональная мера поддержки начала действовать с 1 декабря 2024 года.

В регионе скорую медпомощь оказывают 34 медорганизации. Автопарк полностью укомплектован. На круглосуточном дежурстве находятся около 270 выездных бригад. Ожидается, что надбавка позволит повысить мотивацию работников и привлечь новых специалистов в профессию.