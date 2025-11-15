В Челябинской области утилизируют более 40% промышленных отходов

Регион активно движется к экономике замкнутого цикла

В Челябинской области ежегодно образуется значительное количество промышленных отходов. Например, в 2024 году было зафиксировано 258 миллионов тонн. При этом более 40% таких отходов в регионе уже утилизируются, сообщила журналисту ИА «Первое областное» замминистра экологии Челябинской области — начальник управления организации обращения с отходами Юлия Жукова.

Утилизируют в регионе и твердые коммунальные отходы. В среднем за год образуется около 0,9 миллиона тонн ТКО. 15% из них утилизируют.

Кроме того, 69% отходов в Челябинской области проходят сортировку. Это превышает показатель, установленный для Челябинской области. Однако 85% мусора по-прежнему оказывается на полигонах. Сокращение объемов захоронения мусора — ключевая задача, отметила Юлия Жукова.

