В Челябинской области установят феромонные ловушки

Где и кого на них ловят

В лесах и парках Челябинской области появились феромонные ловушки для выявления сибирского и непарного шелкопряда, а также ловушки барьерно-вороночного типа для отлова усачей рода Monochamus, сообщают в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Будут обследованы поля, территории, прилегающие к складским помещениям, лесные массивы, парки, тепличные хозяйства, элеваторы. Уже установлено 840 таких ловушек.

Особое внимание будет уделено территориям области, где ранее были установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, горчаку ползучему, золотистому картофельному нематоду, повилике.