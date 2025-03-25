В Челябинской области установят День многодетной семьи и откроют комнаты матери и ребенка в вузах

Это будет реализовываться в рамках нового нацпроекта

В Челябинской области планируется реализация масштабной программы поддержки семей в рамках утвержденной правительством РФ стратегии поддержки семей до 2036 года. Она является частью нового нацпроекта «Семья», сообщили в ЦУРе Челябинской области.

«Хочу отметить, что над данным документом работали ведущие демографические школы страны. Они все были вовлечены в эту работу. Кроме того, этим занимались регионы, федеральные органы исполнительной власти, депутаты Госдумы, сенаторы, общественные организации», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Стратегия разработана с учетом мнений родителей со всей страны. Для укрепления семей будет расширена программа психологической помощи, чтобы помогать парам справляться с конфликтами и сохранять крепкие отношения.

В рамках документа в регионе будут установлены дни многодетной семьи, учреждены награды для бабушек и дедушек с большим количеством внуков.

Среди других мер, запланированных в Челябинской области, — капитальный ремонт детских садов, улучшение транспортной доступности детских учреждений, а также развитие общественных пространств для семейного отдыха.

Главная цель стратегии — повысить рождаемость и благополучие семей. На Южном Урале, где в 2021 году зарегистрировали почти 22 тысячи браков, на свет появился 33 411 малыш, действует более 20 мер поддержки. Они включают в себя различные пособия и выплаты, областной маткапитал и другие льготы.

Новая стратегия охватывает пять основных направлений: укрепление института семьи, укрепление здоровья населения, охрана материнства и детства, совершенствование системы поддержки семей с детьми и помощь в совмещении семейной и профессиональной жизни.

В рамках реализации программы планируется создавать в вузах условия для студенческих семей и студентов с детьми, оборудовать комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, расширить условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитии.