В Челябинской области установлена новая величина прожиточного минимума

Указанная сумма стала меньше для всех социально-демографических групп населения

В Челябинской области установили величину прожиточного минимума на четвертый квартал 2020 года. Соответствующий документ накануне подписал губернатор Алексей Текслер.

«В соответствии с Федеральным законом „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“, законами Челябинской области „Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области“ и „О потребительской корзине в Челябинской области на 2018—2020 годы“ постановляю: установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в IV квартале 2020 года в расчете на душу населения — 11 232 рубля»,— говорится в документе.

Что касается основных социально-демографических групп населения, то прожиточный минимум для трудоспособного населения, согласно постановлению, составил 12 056 рублей, для пенсионеров — 9 302 рубля и для детей — 11 629 рублей.

Отметим, указанные в документе суммы ниже, чем те, которые были установлены в третьем квартале 2020 года: так, прожиточный минимум на душу населения снизился на 198 рублей, для трудоспособного населения — на 191 рубль, для пенсионеров — на 115 рублей, а для детей — на 336 рублей.

В Свердловской области прожиточный минимум на четвертый квартал 2020 года также снизился. В расчете на душу населения — на 312 рублей (до 10 817 рублей), для трудоспособного населения — на 310 рублей (11 550 рублей), для пенсионеров — на 206 рублей (8 832 рубля), для детей — на 459 рублей (11 438 рублей).



С 2021 года прожиточный минимум будет устанавливаться раз в год.