В Челябинской области установили лимиты добычи диких животных

Ограничения утверждены на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года

В Челябинской области установили лимиты добычи диких животных на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. Согласно постановлениям, опубликованным на официальном портале правовой информации, лимиты распространяются на добычу лося, рыси, сибирской косули, барсука и бурого медведя.

Так, на сегодняшний день численность сибирской косули, от которой устанавливается лимит, составляет 69 503 особи. Лимит добычи — 6435 особей, или 9,26% от численности.

Лосей в лесах Челябинской области 8724. На них лимит добычи составляет 655 особей, или 7,51% от численности.

Лимит добычи рыси составляет 20 особей, это 8,23% от общего числа животных.

Численность барсука составляет 5299 особей, лимит добычи составляет 438 особей, или 8,27% от численности.

Лимит добычи бурого медведя — 107 особей, или 16,8% от общего числа. Всего в лесах Челябинской области 637 бурых медведей.

Отметим, в каждом охотничьем угодии, находящемся на территории региона, установлена своя квота добычи особей. Например, на территории Аткульского угодья лимит добычи барсука составляет 1 особь, а на территории Березинского угодья — 6 особей.

Квоты добычи косули, лося и рыси указаны в постановлении губернатора Челябинской области «Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, рыси в Челябинской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года».

Квоты добычи барсука и медведя — в постановлении «Об утверждении лимита и квот добычи барсука, бурого медведя в Челябинской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года».