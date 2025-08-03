В Челябинской области установили часовню, построенную в зоне СВО

Уникальное строение уже освятили

Неподалеку от села Сугояк в Красноармейском районе установили уникальную мини-часовню, которую построили бойцы 400-го артиллерийского полка 90-й танковой Чебаркульской дивизии прямо в зоне СВО в Донбассе. Строение уже освятили, рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Идеей построить часовню загорелись сами бойцы. Представители разных конфессий, объединенные желанием освободить мир от нацизма, в перерывах между боями находили силы для возведения уникального храма. Благодаря совместной и слаженной работе задуманное удалось воплотить в жизнь.

Не менее легкой задачей, чем строительство, стала транспортировка часовни. Военнослужащие и неравнодушные граждане при помощи сотрудников УФСБ бережно укомплектовали ее и довезли в целости и сохранности из Донбасса в Красноармейский район.

Накануне часовню установили, а также освятили икону божией матери «Живоносный источник», в честь которой устроен храм. Участие в церемонии приняли представители духовенства и жители района.