В Челябинской области установилась теплая солнечная погода

Но местами все же возможны дожди

На Южном Урале установилось теплое и солнечное бабье лето. Среда, 6 сентября, порадует жителей области комфортной погодой.

Минувшей ночью в горах и низинах синоптики отмечали заморозки на почве, но уже к полудню воздух прогреется до +20 градусов. В Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. В то же время местами по области еще возможны кратковременные дожди и грозы, а где-то утро началось с тумана.

Такой же прогноз погоды синоптики Челябинского гидрометцентра дают и на четверг, 7 сентября.