В Челябинской области установилась теплая и сухая погода

Южноуральцам обещают солнечную погоду и повышение температуры до +18°C

Сегодня, 14 октября, в Челябинской области ожидается солнечная и теплая погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +18°C.

В регионе в утренние часы столбики термометров достигнут +2°C. Днем воздух прогреется до +13, +18°C. Малооблачно, без осадков, утром местами туманы. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют солнечную погоду без осадков. Утром ртутные столбики покажут около 0°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду.