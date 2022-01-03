В Челябинской области установилась снежная и теплая погода

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах региона

Сегодня, 3 января, в Челябинской области обещают теплую погоду, снег и слабые метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупреждают о гололедице на дорогах региона.

Утром 3 января облачно, небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, местами гололедные явления, слабые метели. Температура воздуха составляет −6, −8°C в зависимости от района области. С утра ветер южный, атмосферное давление 726 мм, геомагнитное поле спокойное.

Днем прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, в восточной половине региона до умеренного. Местами также ожидаются слабые метели. Воздух прогреется до −1, −6°C. Ветер южный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%. В течение дня атмосферное давление понизится и составит 724 мм.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», уже во вторник в регионе значительно похолодает, однако к концу праздничной недели в Челябинскую область вернется потепление.