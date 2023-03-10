В Челябинской области установилась плюсовая температура

Весна властно вступает в свои права

Пятница, 10 марта, в Челябинской области будет теплой: специалисты регионального Гидрометцентра обещают плюсовую погоду на всей территории.



Днем 10 марта на Южном Урале ожидается от +2 до +7 градусов тепла. Ветер слабый, до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Небо будет облачным, местами возможен слабый мокрый снег, явления гололедицы на дорогах и обледенение проводов. В горных районах сильный гололед может представлять проблему, предупреждают синоптики!

В ночь на субботу, 11 марта, температура может опуститься до −5 градусов, в выходные снова вернется к плюсовым значениям.