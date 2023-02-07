В Челябинской области усилят защищенность социальных объектов и транспорта

Глава региона обсудил меры, принимаемые в условиях режима «базового уровня готовности»

Губернатор Алексей Текслер во вторник, 7 февраля, провел заседание оперативного штаба по обеспечению режима «базового уровня готовности» в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на заседании обсуждались вопросы безопасности и антитеррористической защищенности важных объектов.

Отдельной темой стала организация охраны военкоматов и призывных пунктов. В целом речь шла о безопасности в социальных объектах, на транспорте и в промышленности. Глава региона отметил, что в Челябинской области обстановка спокойная. Оперативная работа службами правопорядка ведется скрупулезно, но предпринимаемые ими меры сейчас важно усилить.

«В настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными», — заявил Алексей Текслер.

В нашем регионе режим «уровень базовой готовности» начал действовать в октябре прошлого года. Ограничительных мер для южноуральцев не вводилось, да и их повседневная жизнь никак не изменилась. Тем не менее власти создали оперативный штаб, который занимается вопросами обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, государственных, социальных, инфраструктурных объектов и транспорта.

Еще через месяц Алексей Текслер дал поручение по работе с семьями мобилизованных южноуральцев. Поддержка этих семей должна координироваться на уровне муниципалитетов. Тогда же была поставлена задача: помочь военкомату оцифровать данные воинского учета.