В Челябинской области во время новогодних праздников усилят работу полиции. В регионе пройдет свыше 7000 массовых мероприятий, на которых в усиленном режиме будут работать полицейские. Также на дорогах будет увеличено количество экипажей ДПС. Об этом на совещании в областном главке рассказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.
В праздничные дни сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, увеличится количество следственно-оперативных групп и плотность нарядов наружных служб. Также будут задействованы добровольные народные дружины, частные охранные организаций и казачества.
Кроме того, в регионе увеличат количество экипажей ДПС. Госавтоинспекторы проведут тщательные проверки водителей используя передвижные лаборатории. Особое внимание будет уделено проверкам водителей, чтобы не допустить пьяных водителей на дорогу.
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