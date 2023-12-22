В Челябинской области усилят работу полиции на время новогодних праздников

В регионе увеличат количество экипажей ДПС и патрулей

В Челябинской области во время новогодних праздников усилят работу полиции. В регионе пройдет свыше 7000 массовых мероприятий, на которых в усиленном режиме будут работать полицейские. Также на дорогах будет увеличено количество экипажей ДПС. Об этом на совещании в областном главке рассказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.



В праздничные дни сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, увеличится количество следственно-оперативных групп и плотность нарядов наружных служб. Также будут задействованы добровольные народные дружины, частные охранные организаций и казачества.



Кроме того, в регионе увеличат количество экипажей ДПС. Госавтоинспекторы проведут тщательные проверки водителей используя передвижные лаборатории. Особое внимание будет уделено проверкам водителей, чтобы не допустить пьяных водителей на дорогу.

