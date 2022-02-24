В Челябинской области усилят работу для снижения аварийности на дорогах

Губернатор обсудил необходимые для этого меры с начальником управления регионального ГИБДД

По итогам 2021 года в Челябинской области снизились все основные показатели аварийности на дорогах. Так, удалось сократить число погибших в ДТП детей на 35,7%. В результате ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии число погибших снизилось на 36%. О состоянии безопасности дорожного движения в прошедшем году и о задачах на 2022 год губернатору региона Алексею Текслеру доложил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области Андрей Харцызов.

Харцызов также отметил, что на региональных дорогах количество погибших в ДТП сократилось на 7,8%, но на автодорогах федерального значения возросло на 54,7%. Кроме того, на 27% увеличилось число погибших в областном центре.

В ГИБДД на основе анализа аварийности внесли корректировки в организацию работы нарядов ДПС.

«Мы также предлагаем и инженерные меры, которые улучшат условия движения. Завершение этим летом дорожных работ на подъезде к Екатеринбургу с увеличением числа полос до четырех и устройством ограждений, исключит вторичные столкновения. Это позволит нам переместить часть нарядов ДПС на другие федеральные дороги, — отметил Андрей Харцызов.

Также начальник управления предложил оборудовать в 2022 году 10 аварийно-опасных мест автодорог федерального значения системами фото- и видеофиксации.

Важной проблемой повестки стала профилактика наездов на пешеходов. Действенной мерой станет оборудование нерегулируемых пешеходов искусственными неровностями, освещением, а также обеспечением постоянного наличия дорожной разметки.

Алексей Текслер отметил, что рад снижению аварийности и смертности в регионе, однако добавил, что нынешние показатели далеки от идеала.

«Совершенно очевидно, что нам необходимо выполнять дополнительные мероприятия, направленные на профилактику аварийности. Мы сегодня не соответствуем ни по транспорту, ни по социальному риску, поставленным задачам в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”. Динамика снижения аварийности и смертности в общем в регионе — это положительный момент, но у нас по-прежнему достаточно высокий этот показатель, поэтому улучшающую динамику надо увеличивать, и здесь необходимы дополнительные меры», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона поручил региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта, главам муниципалитетов совместно с местными отделениями ГИБДД тщательно проанализировать ситуацию на местах, определить слабые места в организации дорожного движения и подготовить технологические решения.