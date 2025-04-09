В Челябинской области усилят противопожарную работу с населением

«Любой пожар лучше предупредить, чем разбираться с последствиями» — губернатор

Пожароопасный сезон в Челябинской области начался на три недели раньше обычного. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципалитетов и членами правительства.

Он призвал к строгому и обязательному выполнению разработанных в регионе противопожарных мероприятий.



«Это в первую очередь запрет на сельскохозяйственные палы, требования к обустройству минерализованных полос, усиление разъяснительной работы с гражданами, организация мобильных контрольных групп», — перечислил Алексей Текслер.

Он отметил, что текущая температура в апреле сохраняется выше нормы, а значит, риски ландшафтных пожаров возрастают.

«Если ситуация будет ухудшаться, необходимо своевременно вводить особый противопожарный режим, ограничивать вход и въезд в леса. Предупредить пожар гораздо проще, чем потом тушить и разбираться с последствиями», — акцентировал Алексей Текслер.

Он напомнил и об ответственности — «каждый несет персональную ответственность за участок работы в части своих полномочий», потребовал от глав усилить разъяснительную работу среди населения, а главному управлению лесами поручил совместно с МЧС максимально использовать парк беспилотной техники для мониторинга и предотвращения пожаров.