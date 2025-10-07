В Челябинской области усилят профилактику экстремизма — поручение губернатора

Меры противодействия радикальным проявлениям обсудили участники регсовета по нацполитике

Пресекать поползновения экстремистов и провокаторов, усиливать профилактику радикальных проявлений в молодежной среде, а также вовлечение работодателей в процессы легализации и социокультурной адаптации иностранных граждан — эти и другие поручения губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал в ходе заседания Совета по реализации государственной национальной политики, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В начале совещания глава региона обозначил ключевые моменты в реализации нацполитики на Южном Урале.

Так, сохранен высокий уровень сотрудничества с Федеральным агентством по делам национальностей. В текущем году в регионе проведены крупные значимые мероприятия, в том числе окружной обучающий семинар, реализуется пилотный проект по социокультурной адаптации мигрантов, заключено соглашение с ФГБУ «Дом народов России».

Челябинская область стала лидером по федеральной поддержке на 2026 год, пройдя конкурсный отбор на предоставление единой субсидии на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Продолжается поддержка муниципалитетов в сфере национальной политики. В этом году они стали больше использовать инструменты софинансирования. В частности, на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» от региона подано 20 заявок (2-е место в стране). Губернатор призвал шире применять возможности областного и федерального финансирования.

Глава региона также обратил внимание на необходимость системной профилактики экстремизма и устранения угроз этноконфессиональному миру и согласию.

«Коллеги, обращаю внимание, что в связи с постоянными попытками наших врагов дестабилизировать ситуацию в стране и в ключевых регионах могут существовать риски межнациональному миру и межконфессиональному согласию, и у нас на Южном Урале. Поэтому необходимо держать, что называется, руку на пульсе: вести постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей, в муниципалитетах и в целом в регионе, проводить необходимые профилактические мероприятия разного характера, связанные и с работой силового блока, и муниципалитетов, и профильных служб. Нужно тесно взаимодействовать с политическим блоком правительства. Мы, конечно, будем в постоянном контакте с правоохранительными органами», — отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что важно не только фиксировать и пресекать поползновения экстремистов и провокаторов, но и «активно профилактировать возможные конфликты и инциденты, поддерживать на местах лидеров общественного мнения, формировать широкий пул людей с активной гражданской позицией — настоящих патриотов России и Челябинской области».

На Совете были представлена информация правоохранительных органов о межведомственном взаимодействии по профилактике экстремизма, а также доклад министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке о противодействии распространению радикальной националистической идеологии в системе образования.

Также на заседании был рассмотрен вопрос об обеспечении механизмов привлечения работодателей, использующих труд иностранных граждан, к процессам легализации и социокультурной адаптации работников.

Кроме того, было поручено оказать поддержку проведению и широкому участию молодежи в X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет в России и ряде зарубежных стран с 1 по 8 ноября 2025 года.