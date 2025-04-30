В Челябинской области усилят поддержку племенного животноводства

В 2025 году сумма поддержки увеличится, а в последующие годы изменится порядок предоставления субсидий

В Челябинской области в 2025 году поддержка племенного животноводства увеличится на 42 миллиона рублей по сравнению с 2024 годом. На приобретение племенного скота и содержание племенных животных будет направлено 180 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Это решение приняли в связи с ростом поголовья крупного рогатого скота в крупных сельскохозяйственных предприятиях, модернизирующих молочное производство, а также высокой востребованностью мер поддержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В 2024 году аграрии приобрели более 600 нетелей с родословной на сумму 110 миллионов рублей, что позволило улучшить племенные качества стад и повысить продуктивность. В 2025 году уже выделено 15 миллионов рублей на приобретение племенного скота и еще 109,9 миллиона рублей в рамках софинансирования с федеральным бюджетом направлено на компенсацию затрат на содержание животных. Это расходы на электроэнергию, оплату труда, ветеринарные препараты и другое. До конца года планируется выплата еще 55 миллионов рублей на приобретение племенного молодняка.

В регионе зарегистрировано пять племенных организаций в молочном и пять — в мясном животноводстве, а также два племенных репродуктора в птицеводстве. Производство молока на племенных молочных предприятиях в 2024 году составило 70,6 тысячи тонн. Это 43% от общего объема производства в сельхозорганизациях.

В планах дальнейшее развитие отрасли. С середины 2025 года планируется ввести новую меру поддержки — субсидии на развитие геномной селекции. Она позволит возмещать до 70% затрат на генетические исследования.

Кроме того, предстоят важные изменения в существующих мерах поддержки. С 1 января 2026 года изменится порядок предоставления субсидий на племенное животноводство: поддержка будет направлена на селекционные мероприятия, а не на компенсацию затрат на содержание поголовья. С 1 января 2027 года для получения субсидий потребуется регистрация племенного маточного поголовья в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов (ФГИС ПР).

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Алексей Кобылин подчеркнул необходимость пересмотра отчетности племенными предприятиями и наличие квалифицированных селекционеров для эффективной работы и получения государственной поддержки.

Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2025 года погодные условия не позволяют аграриям начать сев. Однако посевная кампания в Челябинской области продолжается. Апрельские дожди обеспечат достаточное количество влаги для будущих всходов. Аграрии ждут оптимальных условий для сева, завершив предварительные работы по подготовке почвы, ремонт техники и протравку семян.