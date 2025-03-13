В Челябинской области усилят охрану транспортных объектов

Алексей Текслер обсудил вопросы противодействия терроризму с Александром Перепелицыным

Власти Челябинской области принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности на вокзалах, в аэропортах и других важных транспортных узлах региона. Губернатор Алексей Текслер провел встречу с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александром Перепелицыным, чтобы обсудить совместные действия по укреплению безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения транспортной защищенности и противодействия терроризму в регионе. Челябинская область обладает развитой транспортной сетью, включающей два международных аэропорта, крупные железнодорожные вокзалы и другие объекты, — все это требует принятия комплексных мер безопасности.

«Транспортная инфраструктура — наш безусловный приоритет в сфере антитеррора. Вся правоохранительная система работает над предотвращением возможных инцидентов. Основа нашей работы — профилактика», — заявил Алексей Текслер.

Особое внимание на встрече уделили координации действий органов власти и правоохранительных структур. Александр Перепелицын рассказал о работе Следственного комитета на Урале и в соседних регионах, подчеркнув важность координации усилий для эффективного противодействия преступности в сфере транспорта.

Участники встречи подтвердили готовность к тесному взаимодействию и координации действий в области обеспечения безопасности.