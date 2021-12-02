В Челябинской области усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции ведутся рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев, сообщает пресс-служба управления лесами Челябинской области.
Для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков также будут организованы стационарные посты. Помимо штрафов лесорубы обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит более пяти тысяч рублей, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание по вырубке лесов — до семи лет лишения свободы по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
«В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей», — подчеркнул начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.
Отметим, что если при совершении незаконной вырубки применялись автомобили и другие виды техники, то размеры штрафов увеличиваются, а использованные орудия конфискуются.
Напомним, в предновогодний период прошлого года было организован 21 стационарный пост и проведено 676 рейдов. В результате было выявлено 4 случая незаконного использования лесов, с целью заготовки новогодних елей. Срублено 71 дерево, а ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил 131,6 тысяч рублей.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города