В Челябинской области усилят меры безопасности к новогодним праздникам

Особое внимание уделят детским елкам

С 30 декабря полиция, спасатели и пожарные Челябинской области перейдут на усиленный режим несения службы. Особое внимание будет уделено безопасности детских праздников и профилактике пожаров в жилых домах. Соответствующие поручения дал губернатор Алексей Текслер на последнем в этом году заседании региональной антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наша главная задача — чтобы этот период прошел в регионе спокойно, без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка. Это касается и наших областных учреждений экстренного реагирования, и муниципальных. Главам территорий необходимо уже сейчас приступить к назначению ответственных дежурных на праздничные дни», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона дал задание перед праздниками проверить социальные и культурные учреждения области на пожарную и антитеррористическую защищенность, а также обеспечить безопасность непосредственно на праздничных мероприятиях. Кроме того, он поручил провести поквартирный обход проблемных семей и проверить пожарные извещатели.

«Обходы должны быть регулярные, в течение всех праздников», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил, что в первые дни января на Южном Урале ожидаются снегопады. Он рекомендовал местным властям заранее подготовить силы и технику для уборки улиц.