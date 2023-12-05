В Челябинской области усилят контроль за работой маршрутных такси

Губернатор Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска навести порядок в части перевозок маршрутками

В Магнитогорске Челябинской области усилят контроль за работой маршрутных такси, особенно тех, которые нарушают временной график перевозок. Об этом сегодня, 5 декабря, во время прямой линии сказал глава региона Алексей Текслер.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что в Магнитогорске проводится большая работа по развитию транспорта. Это первый город, в котором полностью обновили трамвайный парк (в Челябинске эту работу завершат только в следующем году), там появились новые низкопольные автобусы.



В прошлом году во время прямой линии глава региона договорился с мэром Магнитогорска Сергеем Бердниковым запустить автобус между вокзалом и улицей Зеленый Лог. С этого года по этому маршруту по городу курсируют два новых маршрута — № 19 и № 20.

«До конца года поступит еще 13 автобусов. Задачи, которые я поставил, — переводить автобусное сообщение на регулярный тариф и обеспечивать город муниципальными автобусами», — сказал Алексей Текслер.

Проблема маршрутных такси заключается в нерегулируемых тарифах. Губернатор уточнил, что маршрутчики «с удовольствием работают в час пик, а потом начинаются срывы графиков». Поэтому нужно перейти на муниципальные автобусы, которые передвигаются по городу согласно расписанию.

Он отметил, что проблемы с графиком работы маршруток остаются во всех городах области. У перевозчиков есть обязанность — соблюдать маршрут, ритмичность графика, доезжать до конечных остановок.

В случае срыва графиков маршрутчиков, по словам Алексея Текслера, нужно наказывать.

«Надо более жестко относиться к исполнению графика. И прощаться с теми, кто не справляется с задачей. У нас есть частные перевозчики, которые исполняют свои обязанности, но есть и те, которые нарушают», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска Сергею Бердникову навести порядок в части перевозок маршрутными такси.