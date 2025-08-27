В Челябинской области усиливают воспитательную и патриотическую составляющую образования

Губернатор Алексей Текслер призвал родительскую общественность активнее включаться в работу

На Южном Урале усилят воспитательную и патриотическую составляющую образования, об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, выступая на областном педсовете 27 августа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Регион много делает для создания условий для реализации культурного, творческого и спортивного потенциала детей.

«Мы продолжаем усиливать работу в области воспитания и гармоничного развития детей и молодежи. И с появлением новых образовательных центров у нас есть все возможности для получения качественного дополнительного образования. Кроме того, стоит отметить, что в поселениях активно строят дома культуры и ремонтируют существующие, где также можно реализовать различные направления деятельности. Важно, что все это находится в непосредственной близости для населения», — акцентировал глава региона.

Он отметил важную роль «Движения первых» в деле формирования у детей активной жизненной позиции.

«Более тысячи местных и первичных объединений регионального отделения „Движения первых“ объединяют 240 тысяч ребят. Их активная жизненная позиция проявляется в том числе в участии в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“ и Всероссийского конкурса „Большая перемена“, который включает в себя образовательные мероприятия для учащихся по созданию условий для интеллектуального, творческого и спортивного развития молодежи, а также участия во всероссийских и международных событиях», — сказал глава региона.

«Движение первых» — это некий стержень, вокруг которого организуется работа, но в области существует множество и других отличных инициатив и движений, важно объединять самых активных участников, которые будут вдохновлять остальных.

«В наших школах и колледжах функционирует более 860 советов и директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями. Помогайте коллегам. У родителей есть большой интерес — вовлекайте их в эту работу. Я считаю, что ваше движение сегодня одно из лучших, и надеюсь на активное участие каждой школы».

Мощным центром координации патриотических инициатив в Челябинской области стал запущенный в этом году центр «Авангард» в Чебаркуле: там уже проходят учебные сборы по призывной подготовке для школьников, патриотические мероприятия для молодежи, филиалы центра заработают в Копейске и Магнитогорске.

Так, в прошлом учебном году в «Авангарде» на учебных сборах побывали 927 обучающихся, более 600 школьников посетили профильные смены. Также патриотический центр в Чебаркуле принял региональный этап «Зарницы 2.0» — а всего в школьных, муниципальных, дивизионных этапах военизированной игры приняли участие более 14 тысяч учащихся.

«Это один из лучших патриотических центров в стране с отличной материально-технической базой. Здесь созданы все условия для обучения, и, что особенно важно, центр расположен недалеко от нашей прославленной 90-й танковой дивизии, что позволяет детям не только обучаться в самом центре, но и получать дополнительные навыки, знания в этой области. Одно из направлений — профориентация ребят, чтобы они заинтересовались поступлением в военные учебные заведения. Государство уделяет серьезное внимание вопросам обороны, и важно, чтобы в каждой школе этому уделялось должное внимание», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в стране создается единое образовательное пространство и это имеет большое значение. Челябинская область вошла в десятку регионов, которые полностью обеспечивают учебниками по всемирной истории и истории России для всех классов. Напомним, в новом учебном году в рамках уроков истории для 5—7-х классов вводится курс «История нашего края».

Алексей Текслер также обратился к родительской общественности:

«Будьте активными, не оставайтесь равнодушными. Вместе со школой и общественными организациями используйте все доступные возможности для развития ваших детей. Формируйте уважительные отношения, помогайте им в правильном общении. Важно донести мысль о том, что успех в жизни возможен только при высокой степени социальной ответственности».

Алексей Текслер подчеркнул, что активное вовлечение участников специальной военной операции в процесс воспитания станет важной основой для формирования у молодежи чувства ответственности и патриотизма.

