В Челябинской области усиливают работу по привлечению врачей

Такое поручение от губернатора муниципалитетам прозвучало на прямой линии

Создание современной медицинской инфраструктуры в Челябинской области вышло на новый этап, где ключевым вопросом становится кадровое обеспечение новых объектов. Губернатор Алексей Текслер на прямой линии заявил, что привлечение врачей является общей задачей для всех уровней власти в регионе.

Обращаясь к главам муниципальных образований, губернатор подчеркнул, что создание условий для молодых специалистов — это их прямая ответственность.

«Это общая задача. Это не только задача Минздрава... Люди едут в новые объекты. Молодежь едет в новые объекты здравоохранения... Но при этом надо создать условия. Условия создают местные власти», — отметил Алексей Текслер.

Особый акцент глава региона сделал на работе с целевыми студентами медицинского университета. Муниципалитетам рекомендовано активнее взаимодействовать с будущими врачами, чтобы обеспечить возвращение выпускников для работы в районные больницы и поликлиники.

«Ключевая задача, потому что лечат люди», — резюмировал губернатор.

Этот тезис прозвучал на фоне анонсирования новых крупных проектов, включая строительство многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и продвижение проекта новой больницы в Златоусте, которые потребуют дополнительного числа специалистов.

Таким образом, регион переходит от масштабного строительства к комплексной работе по наполнению новых современных объектов квалифицированными кадрами, от чего напрямую будет зависеть доступность и качество медицинской помощи для жителей области.