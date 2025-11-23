В Челябинской области усилили работу травмпунктов из-за гололеда

Как избежать падения и что делать, если все-таки поскользнулись

После прошедшего в Челябинской области ледяного дождя Минздрав региона поручил всем медицинским организациям усилить работу травмпунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всем обратившимся будет оказана медицинская помощь»,— отметили в Минздраве.

При образовании гололеда эксперты призвали южноуральцев быть предельно осторожными на улицах и дали несколько рекомендаций. Так, обувь лучше надевать без каблука и с глубоким протектором. Если нужно успеть куда-то к определенному времени, следует выйти из дома заранее, чтобы не торопиться. Пожилым людям лучше ограничить выход на улицу.

«Если падение неизбежно, постарайтесь сгруппироваться: прижмите подбородок к груди, локти к туловищу, согните ноги в коленях. Постарайтесь перекатиться на бок, чтобы смягчить удар о землю. Не выставляйте вперед прямые руки»,— рекомендовали в региональном Минздраве.

Если при падении вы получили травму, не занимайтесь самолечением. Вызовите скорую помощь или самостоятельно обратитесь в ближайший травмпункт.

Сегодня в Челябинской области погодные условия вновь ожидаются неблагоприятными: синоптики обещают ливни, ледяной дождь, дождь со снегом и гололед.