В Челябинской области усилили профилактику пожаров в преддверии холодов

Южноуральцам напомнили о правилах безопасного обогрева

Из-за прогнозируемого похолодания в Челябинской области повысился риск возникновения пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией обогревательных приборов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ведомство подготовило список рекомендаций для жителей региона по безопасному отопления жилища.

В МЧС настоятельно советуют:

Не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений;

Не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания;

Не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними;

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей.

В ведомстве также напомнили, что, если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя следует найти причину, а не включать сеть заново сразу же.

Особое внимание в МЧС обратили на эксплуатацию газовых баллонов. Там напомнили, что их нельзя хранить дома и на балконе. А если полный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.