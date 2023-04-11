В Челябинской области усилили патрулирование территории нацпарка «Зигальга»

Службы охраны будут выходить в рейды дважды в сутки

В Челябинской области усилили патрулирование территории национального парка «Зигальга». Как сообщили 11 апреля в телеграм-канале нацпарка, это связано с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима.

«Патрулировать территорию Зигальги теперь будут дважды в сутки — утром и вечером. Главная цель патрулей — вовремя заметить возгорание и подъем дыма. В выполнении этой задачи задействованы и люди, и техника, в том числе беспилотные летательные аппараты, которые наблюдают за обстановкой сверху»,— рассказали представители нацпарка.

Они отметили, что оснащенные тепловизорами беспилотники отлично показали себя прошлым летом, и благодаря им спасателям удалось вовремя потушить несколько пожаров на сопредельных с Зигальгой территориях.

На сегодняшний день в Челябинской области особый противопожарный режим введен на восьми территориях, среди которых Копейск, Миасс, Кунашакский, Сосновский, Троицкий, Нагайбакский, Аргаяшский и Катав-Ивановский районы.

Напомним, в период особого режима в районах, городах и их окрестностях запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, а также посещать леса.