В Челябинской области усилили меры охраны общественного порядка

В регионе по выходным и праздничным дням работают добровольные народные дружины

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев 2022 года.

Одной из главных тем заседания стал вопрос обеспечения охраны общественного порядка. Сегодня во взаимодействии с правительством региона принимаются дополнительные меры для реализации задач по защите прав и законных интересов граждан, на охрану порядка заступают совместные патрульные группы полицейских и добровольных народных дружин.

«По выходным и праздничным дням во дворах, парках, скверах и других общественных местах усилен контроль правопорядка», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По итогам полугодия в Челябинской области совершено на 26% меньше грабежей, на 29,7% — разбоев, на 13% — вымогательств. На 19,2% снизилось количество квартирных краж, на 36,7% — хищений транспортных средств.