В Челябинской области усилили контроль за водителями в выходные

Особое внимание уделяют зонам отдыха болельщиков ХК «Трактор»

В эти выходные, 17 и 18 мая, сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за водителями в Челябинской области, чтобы не допустить появления на дорогах пьяных автомобилистов. Особое внимание будет уделено зонам отдыха болельщиков хоккейного клуба «Трактор», сообщили в областной ГАИ.

«Вблизи локаций будет организовано усиленное патрулирование: плотность экипажей ДПС увеличена для тотального контроля дорожной обстановки, оперативного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения»,— прокомментировали в ведомстве.

Госавтоинспекторы напомнили, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если водитель сел пьяным за руль не в первый раз, то он становится фигурантом уголовного дела, а его автомобиль конфискуют.