В Челябинской области усилен контроль за дамбами и плотинами из-за сильных осадков

В регионе ждут второго пика половодья

На Южном Урале усилили контроль за состоянием гидротехнических сооружений из-за неблагоприятного прогноза. Напомним, синоптики обещают на ближайшие сутки сильные и очень сильные осадки в виде дождя и снега, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Минэкологии Челябинской области.

Вода уже поднялась в водоемах Нязепетровска, Златоуста, Миасса (поселок Новоандреевка) и Верхнего Уфалея. Этим муниципалитетам, а также городам горнозаводской зоны (Миньяр, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, Сим) и юга области (Магнитогорск, Агаповский район) рекомендовано провести подсыпку территорий, берегоукрепление, расчистку каналов, а также подготовить мешки с грунтом в местах, подверженных подтоплению во время первого пика половодья.

Напомним, Челябинский ЦГМС объявил штормовое предупреждение: в ночь на 12 апреля в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области — местами сильный и очень сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, гололедица, местами возможно установление временного снежного покрова.

В пятницу, 11 апреля, снегопады прошли почти по всей Челябинской области, в том числе в областном центре – смотрите наш фоторепортаж.