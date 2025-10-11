В Челябинской области урожайность в 2025 году выше прошлогодней на 21%

Аграрии соберут более двух миллионов тонн зерна

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве обсудил итоги завершающегося сельскохозяйственного сезона с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Стороны также обсудили развитие агропромышленного комплекса региона, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что уборочная близка к финишу. Уже ясно: аграрии соберут более двух миллионов тонн зерна, это на 21% больше, чем в прошлом году, и настоящее историческое достижение. Заготовка кормов для животных успешно завершена. Кроме того, регион — лидер на Урале по объему агроэкспорта: на начало октября экспортировано 209,9 тысячи тонн продукции на сумму 161,5 миллиона долларов.

«Регион активно развивается, агропромышленный комплекс стал одним из драйверов экономического роста. Это происходит во многом за счет масштабного технологического перевооружения и внедрения инноваций. Также на первом плане — выполнение национальных приоритетов и федерального проекта „Кадры в АПК“»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Оксана Лут отметила важность появления в регионе агротехнологических классов, где школьники изучают современные аграрные технологии и знакомятся с профессиями. К 2030 году в Челябинской области их будет как минимум 100. Также министр обсудила с Алексеем Текслером развитие Южно-Уральского государственного аграрного университета, в том числе подготовку кадров под запрос регионального бизнеса, и модернизацию вуза. Губернатор подчеркнул, что сейчас формируется новая модель аграрного образования.

«Она должна обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в условиях многопрофильности образовательных программ, интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности, создания инновационных технологий производства и управления в аграрном секторе. Концепция построена на основе тесного взаимодействия с государством и бизнесом, и мы рассчитываем, что эта синергия положительно скажется на динамике социально-экономического развития региона и страны в целом»,— отметил Алексей Текслер.

Новая модель предусматривает, в том числе, непрерывное образование. И для этого в регионе уже делается многое: помимо открытия агроклассов, Челябинская область увеличивает финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ЮУрГАУ рассматривает новые возможности международного сотрудничества. Кроме того, регион готов софинансировать гранты «АгроПрофи».

В завершении встречи Алексей Текслер попросил главу Минсельхоза РФ о содействии в реализации новой концепции развития аграрного вуза.