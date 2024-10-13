В Челябинской области урожай зерна вырос на 20% по сравнению с 2023 годом

На сегодняшний день собрано уже 1,8 млн тонн

В Челябинской области подвели промежуточные итоги уборочной кампании 2024 года. По итогам уборки 84% полей уже собрано 1,8 миллиона тонн зерна, и это на 20% больше, чем в 2023 году. Об этом на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве рассказала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Минсельхоза Челябинской области Анна Кожевина, передает ТАСС.

«На сегодняшний день намолотили 1,818 миллиона тонн зерна, и это на 300 тысяч тонн больше, чем в 2023 году. Урожайность в этом году на 0,8 центнера на гектар выше, чем в прошлом»,— уточнила Анна Кожевина.

Полностью завершена уборка картофеля, урожай составил 94 тысячи тонн. Такое количество полностью покроет потребности южноуральцев, часть будет отправлена на экспорт, сообщила Кожевина. Хорошие показатели ожидаются по овощам и масличным культурам. Последние, кстати, в этом году собирают в ускоренном темпе.

Кроме того, на сегодняшний день полностью завершен посев озимых, несмотря на обильные дожди и переувлажненную почву. В этом году площадь посева также увеличена.

Ранее аграрии Челябинской области завоевали 19 золотых и 9 серебряных медалей на XII Межрегиональной агровыставке Уральского федерального округа, которая в этом году прошла в Ханты-Мансийском автономном округе.