В Челябинской области уровень воды в реке Юрюзани упал до критического

Все из-за отсутствия дождей

Июль на Южном Урале считается самым дождливым месяцем. Но пока он свой статус не оправдал: в этом году осадков было мало, из-за чего уровень воды в реке Юрюзани в национальном парке «Зигальга» упал до критического, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Из-за сухой погоды, которая вот уже больше недели стоит над Зигальгой, уровень воды в Юрюзани упал едва ли не до критического, а некоторые родники и вовсе пересохли»,— рассказали инспекторы.

Но надежды на реабилитацию еще есть: по предварительным прогнозам, вторая половина предстоящей недели будет дождливой.