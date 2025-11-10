В Челябинской области уровень преступности в 2025 году снизился на 8%

10 ноября в регионе чествуют сотрудников органов внутренних дел

К южноуральской полиции обратился губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что, как и в самые сложные исторические периоды, сегодня наши правоохранители находятся на передовой борьбы за социальную стабильность и безопасность. В современном мире усилились угрозы, связанные с внешним влиянием, преступлениями террористического характера, проявлениями экстремизма, вовлечением граждан в противоправную деятельность.

«Наши противники пытаются искусственно обострить межнациональные отношения, в том числе через активную работу в интернет-пространстве. Есть вопросы в сфере миграционной политики, профилактики нарушений в подростковом среде, пресечения кибермошенничества, распространения наркотиков, оружия, и со всем этим наши органы внутренних дел успешно справляются», — сказал губернатор.





Он особо отметил вклад правоохранителей в стабилизацию жизни в новых регионах России и антитеррористическую защиту в зоне проведения специальной военной операции.

«Я благодарю вас за вклад в общее дело развития и укрепление нашей любимой Челябинской области. Результаты работы полиции подчеркивают эффективность службы и налаженное взаимодействие. Об этом говорят такие базовые указатели, как количество совершаемых преступлений, эффективность их раскрытия. За 10 месяцев текущего года уровень преступности снижен на 8%. Заметно сократилось число нераскрытых преступлений, возросла раскрываемость», — отметил Алексей Текслер.

Начальник регионального главка Сергей Космачев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, очередными званиями, вручил ведомственные и государственные награды.

«На протяжении многих лет стражи порядка стоят на защите основ государства, обеспечивая законность и гарантируя безопасность интересов и жизни граждан», — напомнил Сергей Космачев.





Южноуральскую полицию поздравили главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, председатель ЗСО Олег Гербер, председатель Совета ветеранов ГУ МВД Валерий Маскаев, глава Челябинска Алексей Лошкин, представители традиционных религиозных конфессий.





На мероприятии обозначили меры поддержки, которые предоставляет областное правительство для укрепления материально-технической базы и улучшения условий несения службы сотрудников полиции. Возводятся модульные участковые пункты полиции, предусмотрено материальное стимулирования сотрудников патрульно-постовой и конвойной служб, помощников участковых. Предусмотрена поддержка для общественных помощников полиции: народной дружины и казаки. Развивается система «Безопасный город» и инфраструктура фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.