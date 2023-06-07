В Челябинской области ураганом снесло крыши дома и поселкового клуба

В Красноармейском районе объявлен режим повышенной готовности

В поселке Береговом Красноармейского района идут восстановительные работы после прошедшего накануне урагана. Шквалистым ветром в населенном пункте оборвало электрические провода, частично снесло шиферную крышу многоквартирного дома и кровлю дома культуры. Причем доски и профнастил упали на соседний с клубом частный дом. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации муниципалитета, на место выезжал глава района, сейчас идут восстановительные работы.

О последствиях разгулявшейся стихии информагентству первой рассказала Гуля Абушахмина — жительница дома № 7 по улице Образцовой, где шквалистый ветер сорвал с крыши несколько листов шифера, из-за чего дождевой водой залило ее квартиру. Также пострадало здание местного Дома культуры, где недавно начался ремонт. Повреждения получил и один из близлежащих частных домов, на который упал кусок металлической кровли. Кроме того, в поселке нет света из-за обрыва проводов.

По словам представителя администрации Красноармейского района Ольги Стариковой, в настоящее время в Баландинском сельском поселении (куда входит поселок Береговой) объявлен режим повышенной готовности, что означает угрозу возникновения ЧС. Утром на месте побывал глава района Сергей Сергеев со своими заместителями. Они оценили ущерб и выяснили у жителей, какая помощь им требуется.





Подрядчик, который занимается ремонтом ДК, уже начал восстанавливать поврежденное здание. К восстановлению электросети специалисты смогут приступить, как только снесенную ветром крышу уберут с пострадавшего от нее дома. Хозяева некоторое время не соглашались на это, ссылаясь на необходимость сделать независимую оценку ущерба.

«Их убедили, что подрядчик готов все восстановить. Тогда разрешили», — пояснили в муниципалитете.

Что касается многоквартирного дома по Образцовой, 7, то принято решение за счет муниципалитета восстановить поврежденные участки крыши. Кроме того, главе поселения поручено уточнить сроки проведения капитального ремонта здания. Проблема заключается в том, что почти никто из жителей не платит за капремонт. Взносы исправно делают только льготники.