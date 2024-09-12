В Челябинской области уничтожили 400 кг фальсифицированного масла

Больше 100 кг продукта успело попасть в детские учреждения региона

На Южный Урал привезли более 500 килограммов контрафактного сливочного масла — продукт был выпущен на фантомной площадке в Крыму, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Масло попало в три оздоровительных детских лагеря региона.

«В дом отдыха Карабаша было поставлено 20 кг, 40 кг — в спортивно-оздоровительный лагерь села Аргаяш, 60 кг — в детский оздоровительный лагерь Челябинска», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

То, что продукция некачественная, выяснилось при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

После установления факта фальсификации сливочного масла, в детских лагерях продукта уже не было. Но он остался у поставщика. По рекомендации надзорного ведомства поставщик изъял из оборота и уничтожил 400 кг некачественного сливочного масла.

Автор: Ксения Рындина

