В Челябинской области сожгли партию исландских рыбных консервов. Такое решение принял собственник продукции, которую задержали на границе без специальных сопроводительных документов. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
Печень трески пытались провезти в регион через пункт «Бугристое». Груз весом 27,6 килограмма шел из Казахстана с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.
Собственник товара привлечен к административной ответственности. Консервы, которые к тому же оказались санкционными, запретили к ввозу и обороту на территории России. Все упаковки сожгли в печи котельной № 3 поселка Октябрьского Красноармейского района.
Всего с 2014 года в регион пытались ввезти почти 50 тонн разной «санкционки»: рыбы из Великобритании и Норвегии, сыра из Италии, Германии и Украины, шпика из Испании, хамона из Португалии.